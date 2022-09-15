متحدث الرى: نقيم حاليا ما تم فى مشروع تبطين الترع خلال الفترة الماضية

محمد شرقاوى

قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة المائية والرى، إنه تم تبطين ما يقرب من 5874 كيلو متر، وعلى نهاية العام سيتم تبطين أقل من 7 آلاف كيلو ترع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان عبر برنامجه مساء دى إم سى المذاع على قناة دى إم سى، أنه تم الانتهاء بشكل جيد من تبطين الترع ولكن تقييم التبطين من الوارد يظهر بعض الملاحظات يتم تداركها وعدم تكرارها مرة أخرى.

وتابع أننا نقيم حاليا ما تم فى مشروع تبطين الترع خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن مشروع تبطين الترع يعمل على تحسين آداء المياه وعدم تراكم الملوثات وإهدار المياه.

‎وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى عقد ‎إجتماعاً لمناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ، وإجراءات التقييم المرحلية للمشروع ، وإعداد دليل إرشادي لأعمال التأهيل أخذاً في الاعتبار الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ أعمال التأهيل السابقة ، ووضع معايير لأعمال تأهيل الترع خلال المرحلة القادمة.