مبادئ السباكة.. ورشة عمل لعاملات في شركة مياه قنا ضمن حياة كريمة

قنا صابرسعيد

نظمت شركة مياه قنا بالتعاون مع إدارة التوعية، ورشة عمل توعوية بمركز التدريب بالشركة، لتعريف السيدات بالشركة بمبادئ السباكة الخفيفة، والرد على كل الاستفسارات والشكاوى من الحاضرين، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وقال المهندس رجب عرفة، رئيس مياه قنا، إن الشركة تهدف إلي وصول ثقافة ترشيد المياه لجميع مواطني محافظة قنا، حيث تنفذ إدارة التوعية بالشركة حملات توعية داخلية للعاملين بكافة مواقع الشركة المختلفة وذلك بالتعاون بين جميع الإدارات والقطاعات.

وأضاف محمد مصطفي حجاج، مدير إدارة التوعية والإعلام، أن هناك خطة يتم تنفيذها من أجل لتوعية العاملين بحجم المشروعات والإجازات التي تقوم بها الدولة لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.