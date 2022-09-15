"لو بتركب المترو يوميا".. إعرف قيمة الاشتراكات للجمهور العادى

يقدم مترو الأنفاق تخفيضات كبيرة على الاشتراكات الشهرية أو السنوية الخاصة بالجمهور العادى، وهذه التخفيضات تكون مناسبة بشكل أكبر للمواطنين الذين يستقلون المترو بشكل يومى.

ويعرض اليوم السابع كل المعلومات الخاصة باشتراكات مترو الأنفاق وإجراءات الحصول عليها..



الاشتراكات

1ـ يستخرج للجمهور العادى.

2ـ الأفضل والأنسب والأقل تكلفة لمن يستقل المترو يوميا أو شبه يوميا.

3ـ يستخرج من كافة مكاتب الاشتراكات الموجودة بمحطات المترو.

4ـ يستخرج لحامله حيث يمكن لأكثر من مستخدم الاستفادة به.

5ـ يتم سحب استمارة اشتراك من مكتب الاشتراك بقيمة 25 جنيها وملء بياناتها.

6ـ يتم استخراج كارت ذكى بقيمة 25 جنيها لتحميل الاشتراك عليه.

7ـ هذا الاشتراك عبارة عن عدد من الرحلات محملة على الكارت الذكى.

8ـ يحدد فى هذا الاشتراك عدد المحطات أو المناطق التى يستقلها المستفيد خلال رحلاته.

9ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقة واحدة بحد أقصى 9 محطات يبلغ 185 جنيها بنسبة تخفيض 38.3% مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

10ـ سعر الاشتراك لاستقلال منطقتين بعدد من 9 لـ 16 محطة يبلغ 230 جنيها بنسبة تخفيض 45.2 مقارنة بسعر الرحلة حالة استقلالها بموجب التذكرة.

11ـ سعر الاشتراك لاستقلال 3 أو 4 مناطق يبلغ 270 جنيها بنسبة تخفيض 55% مقارنة بسعر الرحلة فى حالة استقلالها بموجب التذكرة.

12ـ سعر الاشتراك 5 أو 6 مناطق يبلغ 360 جنيها بنسبة تخفيض 40% مقارنة بسعر الرحلة فى حالة استقلالها بموجب التذكرة.