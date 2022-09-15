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لماذا سترتدى نساء العائلة المالكة حجابا فى جنازة اليزابيث؟ "إندبندنت" تجيب

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:19 م
لماذا سترتدى نساء العائلة المالكة حجابا فى جنازة اليزابيث؟ "إندبندنت" تجيب نعش الملكة إليزابيث
كتبت: نهال أبو السعود

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قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن كيت ميدلتون أميرة ويلز وميجان ماركل دوقة ساسكس قد ترتديان الحجاب الأسود في يوم جنازة الملكة إليزابيث، وذلك بسبب تقليد ملكي قديم.

في حين تم الكشف بالفعل عن أن دوق ساسكس لن يسمح له بارتداء زيه العسكري إلى الجنازة ، لأنه لم يعد ملكًا عاملاً ، إلا أن هناك قواعد أخرى للزي يجب على نساء العائلة المالكة اتباعها في ذلك اليوم.

 

الحجاب الاسود
الحجاب الاسود

 

يجب على نساء العائلة المالكة ، بما في ذلك أفراد العائلة المالكة غير العاملين مثل ميجان ماركل ، ارتداء حجاب دانتيل أسود تقليدي بشكل ما.

حجاب الدانتيل الأسود الذي يطلق عليه "حجاب الحداد" هو رمز لأنه يدل على أن مرتديه في حداد ، لكنه يضيف أيضًا عنصرًا عمليًا لأنه يتيح لمرتديه مزيدا من الخصوصية للحزن عند ارتدائه.

ارتدت النساء من العائلة المالكة الحجاب في جنازة الأمير فيليب في أبريل 2021 ، لكنهن اخترن نسخة أكثر دقة من حجاب التول الأسود التقليدي الذي كان يرتديه أفراد العائلة المالكة في أوائل إلى منتصف القرن العشرين.

 

الحجاب الاسود 2
الحجاب الاسود 2

 

كما هو معتاد ، سيرتدي جميع أفراد العائلة المالكة الزي الأسود ، وهو ما كانوا عليه منذ الإعلان عن وفاة الملكة الأسبوع الماضي.

شاع تقليد ارتداء الأسود للحداد من قبل الملكة فيكتوريا ، التي ارتدت الأسود لمدة 40 عامًا بعد وفاة زوجها الأمير ألبرت في عام 1861.


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