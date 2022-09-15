للطلاب الجدد.. الكشف الطبى لتمريض الإسكندرية 18 سبتمبر

اعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية ان الكشف الطبى لطلاب الثانوية العامة يبدأ يوم 18 سبتمبر لمدة ثلاثة ايام حتى 20 سبتمبر الجارى .
كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى
1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة .
2-بطاقة الترشيح.
3- أصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .
4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)
5- 6 صور شخصية للطالب .
6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).
أوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب:
• طلب الكشف الطبي .
• طلب الإلتحاق .
• إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا ) .
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