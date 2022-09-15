للطلاب الجدد.. الكشف الطبى لتمريض الإسكندرية 18 سبتمبر

الإسكندرية أسماء على بدر

اعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية ان الكشف الطبى لطلاب الثانوية العامة يبدأ يوم 18 سبتمبر لمدة ثلاثة ايام حتى 20 سبتمبر الجارى .



كما أعلنت عن الأوراق المطلوبة للتقديم وهى

1- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة .

2-بطاقة الترشيح.

3- أصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية .

4- عـدد 3 صور البطاقة . (الرقم القومـــي)

5- 6 صور شخصية للطالب .

6- 2 جند / 6 جند . (من قسم الشرطة التابع لمحل السكن ).



أوراق داخلية في الكلية يتم إلتحاقها بملف الطالب:

• طلب الكشف الطبي .

• طلب الإلتحاق .

• إيصالات ســداد المصاريف . (يتم الســداد بالفيزا وليس نقـــدا ) .

