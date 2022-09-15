لبنان.. تظاهرات وقطع للطرقات احتجاجا على الأزمة المعيشية

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مساء، الأربعاء، تظاهرات متفرقة احتجاجا على تردّي الوضع المعيشي في البلاد، تخللتها أعمال شغب وقطع للطرقات.

وأفاد موقع "ليبانون 24"، أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق ثكنة الحلو احتجاجا على الوضع المعيشي، وهتفوا بعبارات منددة للوضع الراهن. ومن ثم اتجهوا إلى وسط بيروت، حيث قاموا بتحطيم واجهات أحد المباني.

تجمع عدد من المحتجين بالقرب من مبنى سعد الازهري في وسط بيروت#lebanon24 pic.twitter.com/ODZuZbNBL7