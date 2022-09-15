"كيكة الكيف" تسقط بقبضة الأمن.. فنزويلا تضبط 6 حاولوا تسويق كعكة الماريجوانا

فاطمة شوقى

اعتقلت السلطات الفنزويلية 6 أشخاص حاولوا تسويق "كعكة الماريجوانا" وذلك بعد الكشف عن 10 كعكات من الماريجوانا، يطلقون عليها "البراونز السعيدة"، حسبما قالت صحيفة "الاونيبرسال" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لجنة تابعة للقيادة الوطنية الفنزويلية اعتقلت 6 أشخاص فى توكوبيتا بولاية دلتا اماكورو بتهمة تهريب المخدرات على هيئة كعكات، وتم مصادرة 10 كعكات من الماريجوانا بوزن 1.2 كيلو جرام، كما تم مصادرة السيارة التى يتم بها توزيع الطلبات.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم مصادرة أيضا 6 هواتف محمولة، ويفرض القانون الفنزويلى عقوبات بالسجن تتراوح بين 4 و6 سنوات على الأشخاص الذين يشجعون على تعاطى المخدرات من خلال ترويجها.



كعكة الماريجوانا

كما قامت السلطات الفنزويلية باعتقال 9 آخرين بتهمة تهريب 10 كيلوجرام من الماريجوانا فى ولاتى دلتا اماكورو وبوليفار.



اعتقال مهربى مخدرات فى فنزويلا

وأوضح أنه فى عام 2022، صادر رجال الشرطة 28.5 طنًا من الكوكايين و7.5 طنًا من الماريجوانا وعشرات الكيلوجرامات من المواد المخدرة الأخرى، مثل الهيروين، خاصة فى ولاية زوليا -حدود كولومبيا- حيث 73% من المجموع.