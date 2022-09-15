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كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تشهد امتحانات تأهيل المعلمين

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:38 ص
كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تشهد امتحانات تأهيل المعلمين كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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شهدت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان عقد امتحانات تأهيل المعلمين الفرقة الثانية (الترم الثانى للدفعة الرابعة والترم التمهيدى للدفعة الخامسة ) 2021 / 2022 تحت رعاية الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب، الدكتور مصطفى الطوخى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ياسر السيد آمين الكلية.

 

وتعقد الامتحانات فى ظل حضورًا كبيرًا وانتظامًا لطلاب تأهيل المعلمين فى ظل متابعة مستمره من إدارة الكلية.

 

وقال الدكتور إبراهيم لطفى عميد الكلية أن الامتحانات تشهد إلتزامًا كبيرًا من قبل القائمين على أعمال الامتحانات من أعضاء هيئة التدريس وموظفين وعمال فى الحفاظ على النظام وتنفيذ كافة التعليمات فى الدخول إلى الكلية، وأشاد عميد الكلية بالمجهود الذى قامت به إدارة الامتحانات وشئون الطلاب وجميع الهيئة المعاونه والعمال وأمن الكلية للحفاظ على النظام وظهور الكلية بالمظهر اللائق.

 

 

وأشار الدكتور حسام حسن وكيل الكلية لشئون الطلاب إلى أنه لا يتم السماح للطلاب بالدخول بدون الكارت الخاص الذى يثبت حصولهم على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وإحضار المُتعلقات الشخصية لكل طالب وعدم تبادلها.

 

وشدد الدكتور مصطفى الطوخى وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة على ضرورة حفظ النظام والتباعد ومنع التكدس.

 

ونبه ياسرالسيد أمين الكلية على الموظفين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد أثناء المراقبة فى لجان الامتحانات وحفظ النظام والالتزام بالمواعيد.

 

 

كلية التكنولوجيا والتعليم
كلية التكنولوجيا والتعليم

 


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