قوافل طبية وخدمات توعوية وتثقيفية بكفر الزيات في الغربية

الغربية عادل ضرة

نظمت جامعة طنطا، قافلة تنموية شاملة إلى قرية حصة اكوا مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد الدكتور محمود ذكي، أن جامعة طنطا تسخر كافة طاقاتها لدعم المبادرت الرئاسية وتعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن القافلة التنموية الشاملة اليوم شاركت بمبادرتين رئاسيتين "حياة كريمة" و"مليون شجرة"، تنفيذاً لخطة الجامعة الاستراتيجية فى محاورها الأول والثالث الخامس والتاسع ودعما لمستهدفات الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة، أن جامعة طنطا نظمت 3 قوافل إلى مدينة كفر الزيات شملت توقيع الكشف الطبي على 4341 في مختلف التخصصات الطبية وصرف الدواء بالمجان، وتحويل 258 حالة للعلاج بمستشفيات الجامعة، وتقديم خدمات بيطرية لـ 3877 حيوان، بالإضافة إلى القوافل التوعوية والزراعية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي ومحو أمية 75 مواطنا.

وأشار الدكتور محمود سليم، إلى أن قافلة تضمنت اليوم العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والإرشادية والتثقيفية لدعم المواطنين والأسر بالمناطق الأكثر احتياجا، موضحا مشاركة كلية الصيدلة بتقديم العلاج بالمجان للحالات التي تم فحصها وتوقيع الكشف عليها، كما شاركت كلية التمريض بمحاضرات توعوية عن التغذية والاسعافات الأولية في حالة الطوارئ والفحص الذاتي لسرطان الثدي، ومشاركة كلية الزراعة فى زراعة 30 شجرة مثمرة على طول الطريق فى إطار المبادرة الرئاسية100مليون شجرة بالتعاون مع محافظة الغربية ومجلس المدينة والوحدة المحلية.

وأفاد الدكتور محمد الشبيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي على 1514 حالة من خلال 12 عيادة حيث تم فحص 71 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب، و191 في عيادة الأطفال، و 211 بالعظام، و 154 جلدية، و164 باطنة، و64 مسالك بولية، و 172 أنف وأذن، و 31 جراحة عامة، و 81 صدر، و67 نفسية وعصبية، و 231 جراحة عيون، و 4قلب وأوعية دموية، مضيفاً أنه تم تحويل 78حالة بواقع 6حالة مسالك بولية، و 14عظام، و 7صدر، و4 أطفال، و 9 باطنة، و 8 جلدية، و 17 رمد، و 3أنف وأذن، و6 مخ وأعصاب، و4 جراحة.

وشهدت القافلة تقديم مساعدات غذائية تضمنت تقديم 50 كرتونة سلع غذائية على أهالى القرية بمشاركة وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بحضور الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.