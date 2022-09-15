قصر ثقافة الأقصر ينظم محاضرات حول الزواج المبكر والتعامل مع الأزمات

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل محافظة الأقصر تنظيم الأنشطة الثقافية والفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الزواج المبكر للفتيات"، حيث أوضح مصطفى عبد العاطى تعريف الزواج المبكر وأسبابه والحلول للزواج المبكر.

وعقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "التعامل مع الأزمات أزمة كورونا" وتحدث شعبان شلبى عن توحيد الصف وتوحيد الهدف وتوابع الأزمات، كما عقدت محاضرة بعنوان "شجار الأطفال" وأوضحت الدكتورة منى الراوى، أسباب شجار الأطفال إحساس الطفل بأنه منبوذ والغيرة وتعود الطفل رؤية مشاهد الشجار والعنف على التلفاز أو الموبايل ونشأة الطفل في أسرة دائمة التشاجر، وعدم الإشباع العاطفي للطفل وكيفية التعامل مع شجار الأطفال راقبي أطفالك وتصرفاتهم واستمعي لكل منهم ومنظوره للخلاف بينه وبين أخوه لا تسمحي للطفل الأصغر بعلو صوته على الأكبر ومعاقبة المخطئ بعد الإعتراف بخطأه، وأعد القصر أمسية شعرية للشاعر محمد جاد المولى وألقى قصيدة بعنوان"أركض خلف ظل وحيد"، ونفذ القصر ورشة عمل "ميدالية حرف B" نفذتها أشرقت أيمن محمد.

فيما قدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "نصائح لتحسين الصحة النفسية" وتحدث العادلي حسان مسئول القصر، عن النوم مساء بكميات كافية وشرب الماء بكثرة وممارسة الرياضة باستمرار، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان ورحل يمسك دفتره وألقى قصيدة "بوح"، بالإضافة إلى عرض نادى السينما بالقصر فيلم "تماسيح النيل"، ونفذت ورشة أشغال يدوية "فن النحت نقوش فرعونية" تنفيذ حسان على.

ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة رسم عن "الطبيعة الصامتة" تنفيذ ريهام أحمد، بالإضافة إلى ذلك أعد القصر دوري ثقافي أسئلة فى المعلومات العامة أداره محمد حسين عبد الله، كما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم حر" تنفيذ فيصل عبدالعزيز، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة أشغال يدوية نفذتها نجوي أبوالفضل محمد، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكي بعنوان " الزوجة الشريرة" سردتها ولاء أحمد، فيما أعد قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة حكي قصة "سيدنا داوود وسيدنا سليمان" ألقاها الشيخ أبو الحسن محمد حامد.