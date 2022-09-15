فعاليات دوري خماسي كرة القدم للطلائع بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أقيمت لقاءات دوري خماسي كرة القدم للطلائع بين مراكز شباب كفر الشيخ بمركز شباب محلة موسى بمشاركة 6 فرق، أسفرت عن فوز فريق مركز شباب كفر الشيخ وفريق مركز شباب مسير، وصعودهما للتصفيات على مستوى الإدارة، ليمثل الفائز منهم الإدارة فى التصفيات على مستوى المحافظة، المقرر إقامتها فى 25 من سبتمبر الجارى.

ويقام دوري خماسي كرة القدم من أجل اكتشاف ودعم المواهب الكروية، وفق رؤية وزارة الشباب نحو إعداد جيل رياضي مؤهل للمنافسة في البطولات المحلية والدولية.

وأشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف دعم المواهب الرياضية وتعزيز قدراتهم البدنية وإكسابهم الخبرة والمهارة من خلال البرامج الرياضية المعدة لذلك، مشيراً إلى إطلاق برنامج «كابيتانو مصر» أكبر برنامج لاكتشاف المواهب في مصر، الذي يهدف لاكتشاف المواهب في الكرة، ليكون فى مصر ألف محترف مثل الرائع محمد صلاح، ومن خلال هذا البرنامج سيكون لدى الدولة محترفين ومبدعين في كل المجالات.