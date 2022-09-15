اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة ـ العين السخنة لتطوير محور الخمسين

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:56 م
غلق نفق القطامية أسفل طريق القاهرة ـ العين السخنة لتطوير محور الخمسين المرور ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير محور  الخمسين بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة، مما يستلزم غلق نفق القطامية أسفل طريق )القاهرة/ العين السخنة) ضمن أعمال ازدواج وتوسعة النفق، وذلك ابتداءً من الساعة (8) صباحاً يوم الخميس الموافق 15/9/2022 ولمدة" 4 أشهر"، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

ـ (القادم من العين السخنة تجاه القاهرة) تحويل حركة المركبات يميناً للمنزل المستحدث والصعود مرة أخرى من المطلع المستحدث المقابل والمؤدى إلى طريق القاهرة/العين السخنة إتجاه القاهرة(كوبرى محمد فوزى).

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة ، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 


المرور

تحويلات مرورية

الداخلية

اخبار الحوادث

غلق نفق القطامية



الموضوعات المتعلقة

تحويلات مرورية بمنطقة المقطم والقاهرة الجديدة بسبب أعمال تطوير

الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:00 ص

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال المونوريل بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 01:12 م

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال تطوير مشروع شارع الخمسين بزهراء المعادي

الخميس، 04 أغسطس 2022 12:47 ص

تحويلات مرورية 15 يوما لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالتبين

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 05:27 م

تحويلات مرورية.. تزامنا مع تنفيذ أعمال كوبرى كارفور أعلى الطريق الدائرى

الإثنين، 25 يوليه 2022 01:25 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة