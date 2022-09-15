غرق شاب فى شاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

شهد شاطئ النخيل فى العجمى غرب محافظة الإسكندرية، غرق شاب فى العقد الثالث من العمر، رغم غلق الشاطئ بقرار من النيابة العامة، وتكثف قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين البحث عن الجثمان، بشاطئ النخيل، والشواطئ المجاورة .



كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،تلقت اخطار من قوات الإنقاذ النهري ، إخطارا بوقوع حالة غرق لشاب يدعى" أحمد أشرف بيومي" ، 21 سنة، من محافظة القاهرة، فى شاطىء النخيل، عقب نزوله مساء أمس الأربعاء للسباحة.

ومن جانبه، أوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير المتطوعين فى الإسكندرية، أنه فور تلقيه دعوة للبحث عن الشاب، فتم إبلاغ كافة الغواصين، بسرعة الوصول إلى مكان الغرق أملا في انتشال جثمان الشاب سريعا قبل أن تجرفه الأمواج.



وأضاف المالحي، أن شاطئ النخيل من الشواطئ المغلقة، وعدم النزول فى الشاطئ، وأن يجب الالتزام بتعليمات الغطاسين على الشواطئ، حفاظا على حياتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.





