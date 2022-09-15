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عبد العليم جمعة وكيلًا لمديرية تعليم دمياط

الخميس، 15 سبتمبر 2022 07:00 ص
عبد العليم جمعة وكيلًا لمديرية تعليم دمياط عبد العليم جمعة
دمياط - معتز الشربيني

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أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية التعليم، قرارًا بتكليف عبد العليم جمعة، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بدمياط.
 
وتدرج عبد العليم جمعة، في عدة وظائف بالتربية والتعليم بدمياط، منذ أن باية عمله في شغل وظيفة إخصائى اجتماعي ثم عضوًا بإدارة المتابعة المركزية بديوان التربية والتعليم ثم شغل منصب مدير عام إدارة دمياط التعليمية لعدة سنوات وهي أكبر الإدرات التعليمية بمحافظة دمياط استطاع خلال فترة عمله بالإدارة المشاركة في العديد من المسابقات الداخلية والخارجية التي تنظمها التربية والتعليم، وحقق مراكز متقدمة، كما تمكنت العديد من مدارس الإدارة الحصول علي اعتماد الجودة خلال فترة عملة، ثم  شغل منصب وكيل مديرية التربية والتعليمية بالمحافظة بعد أن ظل هذا المنصب شاغرًا منذ 9 أشهر تقريبًا. 
 
 
 
 

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