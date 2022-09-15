عادل مبارك يتابع تجهيزات جامعة المنوفية الأهلية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية الموقع العام لجامعة المنوفية الأهلية ضمن جولاته المستمرة لتفقد سير العمل بالجامعة الأهلية التى تقع على طريق مصر اسكندرية الزراعى مركز بركة السبع، ومتابعة نسبة الإنجاز بالمنشآت وتجهيزات المبانى التى تم الانتهاء من تشطيبها.

كما تابع مبارك استقبال الطلاب الجدد الذين تم قبولهم فى المرحلة الثانية نظرا للإقبال الشديد على الالتحاق بالجامعة، وحرص رئيس الجامعة على لقاء الطلاب والترحيب بهم فى الجامعة للالتحاق ببرامجها هذا العام والتى تعد من التخصصات المتميزة المستحدثة لمواكبة سوق العمل فى ظل الثورة التكنولوجية على مستوى العالم، والإجابة على استفساراتهم ومدى الرضاء عن الخدمات المقدمة وسير إنهاء إجراءات القيد والكشف الطبى.

رافق رئيس الجامعة المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعى، اللواء عماد المسيدى مدير عام الأمن الداخلى .