طريقة الحصول على وثيقة زواج مميكنة من البيت فى 5 خطوات

كتب سليم على

فى ظل ثورة التطوير التى يقوم بها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسرعة استخراج الأوراق الثبوتية، أتاح القطاع إمكانية حصول المواطن على وثيقة زواج مميكنة من خلال الإنترنت، عن طريق الدخول على موقع الوزارة وتسجيل البيانات وانتظار وصول الوثيقة إلى المنزل.

وفى السطور نرصد التالية نرصد الخطوات التى يجب اتبعها للحصول على وثيقة الزواج.

اولا: الدخول على موقع وزارة الداخلية https://www.moi.gov.eg/

ثانيا: تسجيل الدخول واختيار الأحوال المدنية

ثالثا: اختيار خدمة "وثيقة زواج"

رابعا: ملء البيانات

خامسا: اختيار طريقة الدفع وعدد النسخ لتوصيلها إلى المنزل