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ضياء رشوان: إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يضخ مزيدًا من الطاقة للحوار الوطنى

الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:22 م
ضياء رشوان: إخلاء سبيل محبوسين احتياطيا يضخ مزيدًا من الطاقة للحوار الوطنى ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة

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قال ضياء رشوان، منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى إن قرارات النيابة العامة بإخلاء سبيل عدد من المحبوسين احتياطيا تضخ مزيد من الطاقة إلى الحوار الوطنى .

وأضاف منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى ، خلال برنامج مصر جديدة ،المذاع على قناة أيه تى سى، أن قرارات النيابة العامة تشجع أطراف أكثر وأكثر على الحوار، وهى أطراف متحمسة من مختلف مدارسها الفكرية والبعض لديه بعض الملاحظات على مجريات منها الإفراج .

وتابع منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطنى ، أننا نرى الآن الإفراج من النيابة العامة ورئاسة الجمهورية، والفترة المقبلة سيكون هناك افراجات متتالية .

 


ضياء رشوان

الحوار الوطنى

مصر

مجلس أمناء الحوار الوطنى

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