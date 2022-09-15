ضبط كميات كبيرة من مخلفات لحوم الحيوانات قبل استخدامها فى عمل الحواوشى بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدي الشبح مدير ادارة المجازر والتفتيش على اللحوم وبرفقته والدكتور حسام أمين، حملة على محلات الجزارة بالاشتراك مع ادارة حماية المستهلك بمديرية التموين بناء علي تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن ضبط 70 كيلو من مخلفات اللحوم منتهية الصلاحية، قبل تداولها في الأسواق وإستخدامها في عمل الحواوشى، مما يضر بصحة المواطنين، وأكد مدير ادارة المجازر أن ادارة المجازر تعمل جاهدة لمنع أي محاولة غش في الغذاء للمواطنين بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك برئاسة الدكتورة سحر عجاج مديرة الادارة على التعاون الدائم لصالح المستهلك السوهاجي.



الدكتور أحمد حمدى أثناء عملية التفتبش وضبط مخلفات اللحوم



الدكتور أحمد حمدى أثناء عملية التفتبش وضبط مخلفات اللحوم



الدكتور أحمد حمدى أثناء عملية التفتبش وضبط مخلفات اللحوم



الدكتور أحمد حمدى أثناء عملية التفتبش وضبط مخلفات اللحوم



حملة على محلات الجزراة بسوهاج



حملة على محلات الجزراة بسوهاج



مخلفات لحوم غير صالحة للإستخدام



مخلفات لحوم غير صالحة للإستخدام