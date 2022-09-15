ضبط شبكة بث فضائى غير مرخصة تتعامل مع 90 ألف شخص بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء شبكة بث فضائى لاسلكية ، حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" وكذا إدارة شبكة لاسلكية لبث وتوزيع خدمات الإنترنت وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة بالإضافة إلى إمتلاكه محل لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشبكة ومحطات التقوية والتقابل مع (مالك الشبكة- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) وضبطه وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد كبير من الأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عملية الاستقبال والبث أبرزها "أجهزة إستقبال وبث إشارة ومعالجتها وفك الشفرة، وحدات معالجة، محطات تقوية وإرسال، أجهزة ريسيفر ، أجهزة رواتر كما تم إستهداف محل بيع أجهزة وأدوات كسر الشفرة وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية – عدد 16 أجهزة "ريسيفر"- عدد 12 قطعة ""LNB) وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى.

يشار إلى أن الشبكة ومحطات التقوية تغطى نطاق محافظة الإسكندرية ومناطق من محافظة البحيرة وتقدم الخدمة لحوالى (90000) مشترك نظير مبلغ مالى يحصل منهم شهرياً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.