اليوم السابع
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صندوق النقد يتوقع تباطؤاً اقتصاديا أكبر.. ويؤكد: بعض الدول قد تنزلق للركود

الخميس، 15 سبتمبر 2022 06:40 م
صندوق النقد يتوقع تباطؤاً اقتصاديا أكبر.. ويؤكد: بعض الدول قد تنزلق للركود صندوق النقد الدولى
وكالات

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قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، الخميس، إن مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق.


وقال رايس للصحفيين إن كمّاً ضخماً من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات الصندوق.

وخفض "صندوق النقد الدولي" في يوليو توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2022، و2.9 في المئة في 2023.


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