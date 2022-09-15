صعود بورصات الخليج بجلسة الخميس باستثناء هبوط الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.54% خاسرًا 63.73 نقطة ليغلق عند مستوى 11829.54 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.54% خاسرًا 63.73 نقطة ليغلق عند مستوى 11829.54 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.35% رابحًا 72.47 نقطة ليغلق عند مستوى 20924.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 162.5 مليون سهم بقيمة 7.05 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الأدوية بنسبة 2.58%، أعقبه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.46%، يليه قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والمواد الأساسية، والطاقة بنسبة 1.64%، 1.41%، 1.32%، على التوالي، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.14%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والتمويل، وتجزئة الأغذية بنسبة 1.29%، 1.13%، على التوالي.

وقفز 72 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أم آي سي" بنسبة 8.90%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.88%، ثم سهم "العربية" بنسبة 3.51%، وتراجع 132 سهمًا على رأسها سهم "بن داود" بنسبة 6.56%، ثم سهم "صدر" بنسبة 5.27%، ثم سهم "أسمنت السعودية" بنسبة 5.02%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 683.6 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

فيما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.92% رابحًا 31.74 نقطة ليغلق عند مستوى 3462.78 نقطة، وبلغ حجم التداول 233.3 مليون سهم محققة ما قيمته 880.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8255 صفقة لعدد 31 سهمًا.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 5.18%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.76%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.58%، ثم قطاعي البنوك، والنقل بنسبة 0.43%، 0.23%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.01%، فيما تراجعت قطاعات السلع، والاتصالات، الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.74%، 0.49%، 0.1%، على التوالي.

وقفز 16 سهمًا على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 6.66%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.66%، وتراجع 12 سهمًا على رأسها شركة الفردوس القابضة بنسبة 9.94%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 6.91%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 52.5 مليون ورقة بقيمة 335.2 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

وصعد مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.448% رابحًا 44.63 نقطة ليغلق عند مستوى 10015.3 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.109 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 627.6 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 18 ألف صفقة.

وقفزت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 14.65%، أعقبه قطاع الطاقة بنسبة 3.07%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.41%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.59%، ثم قطاعي التقديري للمستهلك، والصناعة بنسبة 0.67%، 0.6%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والاتصالات بنسبة 2.24%، 0.38%، على التوالي.

وارتفع 33 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 14.65%، ثم سهم "مجموعة ملتيبلاي" بنسبة 14.62%، ثم سهم "مجموعة أرام" بنسبة 14.4%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 6.98%، ثم سهم "الخليج للمشاريع الطبية" بنسبة 4.76%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 3.31%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 418 مليون درهم.

بورصة البحرين

وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.04% رابحًا 0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1938.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 656.6 ألف سهم بقيمة 392 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع الصناعات بنسبة نمو 8.29% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين لتصليح السفن بنسبة 2%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.45% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 1.04%.

بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحًا 48.96 نقطة ليغلق عند مستوى 7606.20 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحًا 55.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8482.83 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.64% رابحًا 36.05 نقطة ليغلق عند مستوى 5782.90 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.43% رابحًا 25.44 نقطة ليغلق عند مستوى 5988.09 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 197.9 مليون سهم بقيمة 80.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 10038 صفقة، وصعدت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 3.24%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 3.09%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.77%، ثم قطاعي البنوك، والخدمات المالية بنسبة 0.6%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.49%، وأخيرًا قطاعي التأمين، والمواد الأساسية بنسبة 0.06%، 0.04%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الصناعة، والطاقة بنسبة 0.21%، 0.2%، على التوالي.