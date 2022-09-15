"صحة بورسعيد" تناقش خطة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا ضمن حملة طرق الأبواب

بورسعيد محمد فرج

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، اجتماعا بمديري الإدارات الفنية بالمديرية ومسئولي الوقائي ومراقبي التطعيمات، ومديري إدارات الأمراض المعدية الرعاية الأساسية ومسئولة التطعيمات لمناقشة الإعداد لتنفيذ حملة طرق الأبواب بالمحافظة وخطة العمل الوقائية.

وأكد "أبو هاشم "خلال تصريحات صحفية بأنه تناول خلال الإجتماع عرض التعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملة " طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا بمحافظة بورسعيد، والمزمع تنفيذها بنهاية الشهر الجاري، لافتاً إلى أنه تم مناقشة الإعداد للحملة وخطة العمل بها، وتحديد الجهات المعنية بالمشاركة فيها، وعدد الفرق المطلوبة للعمل من جميع الفئات داخل كل إدارة، وتوزيع المهام والمسئوليات على الإدارات الفنية فضلاً عن مناقشة خطة العمل الوقائية والتى تضمنت أعمال التطعيمات الروتينية ولقاح كورونا .

وتابع خطة البلاغات الاسبوعية للطعوم والأمصال، وتفعيل نماذج الجودة للطعوم الواردة من وزارة الصحة والسكان، وتبادل إخطارات التطعيم، ونسب التغطية.

ومن جانبه وجه " أبو هاشم" سرعة تحديد الفرق المشاركة بحملة "طرق الأبواب" واستكمال الخطة التنفيذية خلال يومين، مؤكداً أهمية دور إدارة الثقافة الصحية في نشر الوعى بأهداف الحملة وأماكن تنفيذها بالمحافظة، ودور إدارة التدريب فى تنظيم وتوزيع الأدوار على طلبة مدارس التمريض للمشاركة بالحملة.

ومن جهة أخرى نوه "أبو هاشم" إلى دور الرائدات الريفيات لنشر الوعى بأهمية حملة التطعيم ضد فيروس كورونا.