صحة الدقهلية تبحث خفض معدل الولادات القيصرية لـ60% خلال 3 أشهر

عقدت مديرية الصحة اليوم تحت إشراف الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اجتماعاً تنسيقاً لرؤساء أقسام النساء والتوليد بالمستشفيات التابعة للمديرية وذلك لمتابعة تنفيذ توجيهات وزير الصحة بالعمل على تقليل الزيادة غير المبررة في معدلات الولادات القيصرية.

تناول الاجتماع خطط وبرامج التوعية والتدريب لخفض معدلات الولادة القيصرية من 72% إلى 60 % خلال 3 أشهر وذلك بحضور الدكتور راجح البيه نائب مدير الطب العلاجى، والدكتور يحيى رميح استشارى النساء والتوليد.

واستمع الحاضرون إلى شرح مفصل حول مقترح مبادرة لدعم الولادة الطبيعية وخفض معدلات الولادة القيصرية، من خلال تدريب الأطباء وأطقم التمريض ونشر التوعية الصحية بين السيدات المتزوجات والمقبلات على الزواج؛ حفاظا على صحة الأم والطفل.

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة إن ، تلك الزيادات فى أعداد ومعدلات الولادات القيصرية أمر غير مبرر، إذ إن هذه الأعداد الكبيرة من الولادات القيصرية دون مبرر طبى تؤثر مباشرة على صحة الأم والطفل. حيث تؤدى لدخول عدد كبير من الأطفال للحضانات وزيادة خطر الإصابة بالتوحد، فضلًا عن ارتفاع معدلات النزيف ما بعد الولادة بالنسبة للأم.

وحول آليات تنفيذ المبادرة كشف الدكتور راجح البيه بأنّ الإجراءات ، تتضمن تنفيذ حملة إعلامية مكثفة لتوعية النساء وأزواجهن، بأضرار الولادة القيصرية - غير المبررة - وخطورتها على الأم والجنين، مع استعراض فوائد ومزايا الولادة الطبيعية. والتحذير من أن الولادة القيصرية قد تعرض الأم لعدة مخاطر، منها الإصابة بالمشيمة المتوغلة، واستئصال الرحم في أثناء الولادة، ونزيف الولادة الهائل.