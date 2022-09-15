شركة مياه الإسكندرية تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشركات الـ 55

أعلنت شركة مياه الإسكندرية ، حصولها علي المراكز الأولي فى بطولة المرحوم الدكتور حسنى غندر للشركات رقم"55"، وحصدت شركة مياه الإسكندرية في بطولة الشركات الميداليات الذهبية والمراكز الأولى بسواعد اللاعبين المتميزين.
وشاركت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأربعة ألعاب" الملاكمة – ألعاب القوي – إختراق الضاحية – تنس الطاولة"، فى بطولة الشركات رقم "55" والتى تحمل إسم المرحوم الدكتورحسنى غندر الرئيس الأسبق لإتحاد الشركات والأب الروحى للمسابقة.
وشاركت الشركة بأربعة ألعاب "الملاكمة – ألعاب القوي – إختراق الضاحية – تنس الطاولة بإجمالي عدد 45 ميدالية.
وحصلت الشركة علي المركز الأول في كلا من :• ألعاب القوي بعدد 35 ميدالية "15 ميدالية ذهبية – 8 ميدالية فضية –12 ميدالية برونزية ، وكأس المركز الأول"
• فريق الملاكمة بعدد 8 ميداليات "4 ميدالية ذهبية - 2 ميدالية فضية – 2 ميدالية برونزية وكأس المركز الأول".
• فريق إختراق الضاحية علي المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.
• وجاء فريق تنس الطاولة في المركز الثالث عمومى وحصل علي الميدالية البرونزية .
وقد قام اللاعب إسلام عبد التواب بتحطيم الرقم القياسي المصري في سباق 5000م مشي والذي كان باسم نفس اللاعب والمسجل بإسم شركتنا ، حيث كان الرقم السابق 20.2 دقيقة ، بينما الرقم الجديد 19.04 دقيقة.
وقام المهندس أحمد جابر بتهنئة جميع الفرق المشاركة علي هذا الفوز الكبير متمنيا لهم مزيدا من التقدم والإزدهار.
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