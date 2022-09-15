شركة مياه الإسكندرية تحصد المراكز الأولى فى بطولة الشركات الـ 55

وشاركت شركة مياه الإسكندرية برئاسة المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بأربعة ألعاب" الملاكمة – ألعاب القوي – إختراق الضاحية – تنس الطاولة"، فى بطولة الشركات رقم "55" والتى تحمل إسم المرحوم الدكتورحسنى غندر الرئيس الأسبق لإتحاد الشركات والأب الروحى للمسابقة.

وشاركت الشركة بأربعة ألعاب "الملاكمة – ألعاب القوي – إختراق الضاحية – تنس الطاولة بإجمالي عدد 45 ميدالية.



وحصلت الشركة علي المركز الأول في كلا من : • ألعاب القوي بعدد 35 ميدالية "15 ميدالية ذهبية – 8 ميدالية فضية –12 ميدالية برونزية ، وكأس المركز الأول"

• فريق الملاكمة بعدد 8 ميداليات "4 ميدالية ذهبية - 2 ميدالية فضية – 2 ميدالية برونزية وكأس المركز الأول".

• فريق إختراق الضاحية علي المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة.

• وجاء فريق تنس الطاولة في المركز الثالث عمومى وحصل علي الميدالية البرونزية .

وقد قام اللاعب إسلام عبد التواب بتحطيم الرقم القياسي المصري في سباق 5000م مشي والذي كان باسم نفس اللاعب والمسجل بإسم شركتنا ، حيث كان الرقم السابق 20.2 دقيقة ، بينما الرقم الجديد 19.04 دقيقة.

وقام المهندس أحمد جابر بتهنئة جميع الفرق المشاركة علي هذا الفوز الكبير متمنيا لهم مزيدا من التقدم والإزدهار.