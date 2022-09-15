شحن 50 ألف طن خام الكلينكر.. وتفريغ 3 آلاف رأس ماشية فى موانئ بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 50000 طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد على متن السفينة Vienna woodn التي تحمل جنسية هونج كونج، ويبلغ طولها 190متر وغاطس 12,2 متر ،كما تم شحن 50000 طن أسمنت على متن السفينة الليبيرية Medi tirreno التي يبلغ طولها 199 متر وغاطس 11,3 متر.

على جانب آخر ،استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة Atlantic rose قادمة من كولومبيا لتفريغ 3 آلاف رأس ماشية حية، ويبلغ طول السفينة 136 متر وغاطس 7,5 متر، حيث قامت الجهات المختصة على الفور باتخاذ كافة التدابير اللازمة بالكشف على رؤوس المواشي لبيان مدى سلامتها تمهيداً لدخولها المحاجر البيطرية لفحصها والتأكد من خلوها من الأمراض، كما اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.