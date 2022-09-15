سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر تقل 420 سائحا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت غرب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة مميزة، حيث خرجت في سماء المحافظة 21 رحلة بالون على متنها حوالى 420 سائح مصري وأجنبي من حول العالم، حيث تحتل الأقصر المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

ويقول ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر أحمد عبود، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحاً أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويؤكد أحمد عبود، لـ"اليوم السابع"، أنه تعتبر رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة في العالم، حيث أن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالمياً.