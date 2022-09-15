اليوم السابع
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سقوط أكبر تجار المخدرات فى الصف وبحوزته 62 كيلو بانجو

الخميس، 15 سبتمبر 2022 03:00 م
سقوط أكبر تجار المخدرات فى الصف وبحوزته 62 كيلو بانجو أرشيفية - كمين
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من القبض على واحد من أكبر تجار المواد المخدرة في محافظة الجيزة، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو وسلاح ناري بمنطقة الصف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر البانجو في الصف.
 
تم على الفور، إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي وجه رجال المباحث بوضع خطة لضبط المتهم والمواد المخدرة التي يروجها، خاصة أنه من أكبر تجار المخدرات بمحافظة الجيزة. 
 
بإعداد كمين للمتهم ومحاصرته تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو،  وبندقية آلية، وهاتف محمول.
 
 بمواجهته اعترف أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بحيازته المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

تجارة المخدرات

مكافحة المخدرات

مخدر البانجو

مركز الصف



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