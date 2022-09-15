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سقوط أحد الحراس أمام نعش الملكة إليزابيث بعد فقدانه الوعى.. فيديو

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:55 ص
سقوط أحد الحراس أمام نعش الملكة إليزابيث بعد فقدانه الوعى.. فيديو نعش الملكة إليزابيث
وكالات الأنباء

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تعرض أحد أفراد الحرس الملكى البريطانى لحالة إغماء خلال قيامه بواجبه أمام نعش الملكة إليزابيث الثانية فى قصر ويستمنستر.

وحسبما نقلت "سبوتنيك" الروسية، أن الحارس أغمى عليه خلال قيامه بواجبه بجوار نعش الملكة وأن الحارس قبل الحادثة نزل لفترة وجيزة عن المنصة وعاد لمكانه مع حارس آخر كان من المفترض أن يحل مكانه.

وسارعت الشرطة لمساعدة الحارس، هذا ويتم حراسة التابوت الذي يحمل جثمان إليزابيث الثانية على مدار الساعة من قبل وحدات من الحرس الشخصي للملك البريطانى وفرقة الحرس الملكي والحراس الاحتفاليين لبرج لندن. ويتغير الحراس كل ست ساعات.

 


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