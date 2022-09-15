سفير الاتحاد الأوروبى يؤكد على أهمية دور الشباب لمواجهة التحديات العالمية

كتبت : هناء أبو العز

أكد كريستيان برجر سفير الاتحاد الاوروبى لدى مصر على اهمية دعم الشباب ليصبحوا ليس مجرد مواطنين فاعلين في عالم اليوم ، ولكن قادة في مجتمعاتنا.

وأشار فى الكلمة التى القاها اليوم خلال فعاليات النسخة الثانية من برنامج أكاديمية شباب المتوسط الذى يعقد بمكتبة الاسكندرية ، على ضرورة توفير الموارد لشبابنا ليصبحوا باحثين نحتاجهم لمواجهة التحديات التي نجابهها اليوم، وذلك من خلال الاستثمار في السبل التي تسهل مشاريعهم ، وقدراتهم على الابتكار والابداع.

واشار الى اهمية الاستماع لاراء الشباب والتى تلهم المؤتمرات المهمة ومن بينها الدورة ٢٧ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والنسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

واشاد السفير الاوروبى فى كلمته بالزخم الايجابى الذى يشهده التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى الجارين والشريكين الاستراتيجيين وما لهما تاريخ طويل من الصداقة.. مذكرا بان استقرار وازدهار السكان على جانبي البحر المتوسط ​​يعد مصلحة مشتركة.

واشار برجر الى ان الاتفاقية الخاصة بأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر التي تستمر حتى عام 2027 تعد علامة سياسية بارزة وتبرز اتساع نطاق تعاوننا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى راسها الأمن الغذائي ، والتحول الأخضر والرقمي ، وخلق فرص العمل ، والطاقة المتجددة والموارد الطبيعية ، وخاصة المياه.

كما استعرض السفير ايضا العلاقات الوثيقة بين أوروبا وجنوب المتوسط ​​بشكل عام باعتبارها مصلحة للجميع.. مشيدا بالمساهمة المهمة للاتحاد من أجل المتوسط ​​من خلال العمل كمنصة للحوار والتعاون بين ضفتي البحر المتوسط.

ولفت الى انه قبل خمسة وعشرين عامًا ، التزم الاتحاد الأوروبي وشركاء المتوسط ​​بتحويل حوض البحر الأبيض المتوسط ​​إلى منطقة للحوار والتبادل والتعاون ، بما يضمن السلام والاستقرار والازدهار؛ حيث تذكرنا الذكرى السنوية الخامسة والعشرون لإعلان برشلونة بأن الشراكة المتوسطية المعززة تظل ضرورة إستراتيجية للاتحاد الأوروبي.

واوضح ان التحديات التي لا تزال المنطقة تواجهها تتطلب استجابة مشتركة ، خاصة بعد اكثر من عشر سنوات من الربيع العربي.. مشيرا الى انه "من خلال العمل معًا ، والاعتراف بترابطنا المتزايد ، وبروح الشراكة ، سنحول التحديات المشتركة إلى فرص ، من أجل مصلحتنا المشتركة".

وقال ان الأجندة الجديدة للبحر المتوسط ​​تقترح مجموعة من الإجراءات التى تتضمن التنمية البشرية والحكم الرشيد وسيادة القانون؛ تعزيز المرونة وبناء الازدهار واغتنام التحول الرقمي؛ السلام والأمن؛ الهجرة والتنقل؛ التحول الأخضر: المرونة المناخية والطاقة والبيئة.

واكد ان "الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي" ستساعد على تحفيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي على المدى الطويل ، وتعزيز التنمية المستدامة ، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في المنطقة ، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمنطقة.

واشار الى ان الخطة تتضمن مبادرات رائدة ملموسة في القطاعات ذات الأولوية، تهدف إلى زيادة جاذبية المنطقة تجاه المستثمرين.. مؤكدا على ان الالتزام المتجدد بتنفيذ ودعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الشاملة ، لا سيما فيما يتعلق ببيئة الأعمال والنمو الاقتصادي المستدام وسياسات الاقتصاد الكلي الموجهة نحو الاستقرار والمدعومة باستراتيجية طويلة الأجل ، أمر ضروري لنجاح هذه المبادرات.

وقال السفير الاوروبى ان العام الجارى 2022 هو عام الشباب في أوروبا، وتركز إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للشباب على ثلاثة مجالات عمل أساسية ، حول الكلمات الثلاث: المشاركة ، والتواصل ، والتمكين ، وتم تطوير 11 هدفًا أوروبيًا للشباب. تحدد هذه الأهداف المجالات المشتركة بين القطاعات التي تؤثر على حياة الشباب.

وتابع - موجها حديث للشباب- "رسالة الاتحاد الأوروبي بسيطة: نريدك أن تشارك ، نريدك أن تساهم في مستقبل أفضل لك وللأجيال القادمة. هذا هو سبب وجودنا هنا اليوم".

واستعرض البرامج التى يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم تمكين الشباب: وبرامج تبادل الطلاب، والمنح الدراسية.

واستطرد قائلا "الشباب حاضرون أيضًا في برامجنا المستقبلية من خلال مبادرة يتم بلورتها حاليا فى اطار "فريق اوروبا" وبدعم من وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والمجتمع المدني.

كما تطرق السفير إلى أهمية تغير المناخ في التحضير لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين حيث عمل الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف في الأشهر الماضية للتحضير لهذا الاجتماع الهام ، وشجع الجهات الرئيسية للانبعاثات على رفع مستوى طموحها قبل 2030 من خلال برنامج عمل التخفيف الجديد الذي سيتم إطلاقه في شرم الشييخ