وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إنه "في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الدولي، انطلقت السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية للجيش الصيني في ثاني دورية مشتركة بالمحيط الهادئ".

وأوضحت أن السفن ستعمل على تدريب مهارات المناورات التكتيكية المشتركة وتنظيم الاتصالات، وإطلاق نيران المدفعية العملي ورحلات طائرات الهليكوبتر على متن السفن.

وأكدت الوزارة بحسب البيان أن مهمة الدورية المشتركة هي تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادي وحماية مجالات النشاط الاقتصادي البحري للبلدين.

جدير بالذكر أن أول مهمة دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ بين روسيا والصين كانت في أكتوبر 2021 ،بعد تعزيز علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية في السنوات الأخيرة، في وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.