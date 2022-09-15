رفع 40 طن من تراكمات القمامة ومخلفات الأشجار بمدينة السباعية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

صرح محمود عليان، رئيس مدينة السباعية بمحافظة أسوان، بأنه تم رفع 40 طن من تراكمات القمامة ومخلفات الأشجار، بالإضافة إلى القيام بأعمال النظافة والدهانات وقص وتهذيب الأشجار داخل وخارج المدارس من أجل الاستعداد لاستقبال العام الدراسى الجديد.



وأضاف "عليان"، فى بيان صحفى، أنه تم المرور الميدانى لمتابعة تنفيذ أعمال خطة إحلال وتجديد خطوط وشبكة الكهرباء من أجل تأمينها وتفادى أى حوادث أو أعطال تؤثر بالسلب على إنتظام التيار الكهربى وتهدد أمن وسلامة الأهالى والمنازل بالمدينة.



وأشار إلى أنه جارى إحلال وتجديد عدد 100 عامود كهرباء من أعمدة الإنارة المتهالكة بمختلف المناطق ، بجانب تغيير الإسلاك القديمة وإسبتدالها بأسلاك جديدة من الألومنيوم المعزول حيث تم تغيير عدد 16 ألف و400 متر أسلاك معزولة من إجمالى 70 ألف متر أطوال داخل الشبكة العامة للمدينة ، علاوة على القيام بتغيير ورفع مخرجات المحولات من قدرة ١٥٠ إلى ٢٤٠ وات.







