رفع كفاءة وتطوير 3 حدائق وميدان بحى المنتزه أول ضمن مبادرة 100 مليون شجرة

الإسكندرية -فريق المحافظات

قام حى المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية، برئاسة اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حى المنتزه، برفع كفاءة المسطحات الخضراء بنطاق الحى، من خلال زراعة عدد 356 شجرة، ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.

وأعلن حى المنتزه أول، أن إدارة الحدائق، قامت بزراعة ورفع كفاءة واعادة زراعة حديقة خليل حمادة،وحديقة رامادا، وميدان الفسحة أمام مجمع المدارس، حيث تم زراعة نباتات مختلفة بكل حديقه بنطاق الحى وزراعة 80 دورانتا صفراء و40 اكاليفا بحديقة خليل حمادة، كما تم زراعة 150وبزروميا سعودى لحدائق ديوان الحى و12 يوكا بحديقة رامادا، بالإضافة إلى 4 نماذج شفليرة بحدائق المحروسة، و70 هبسكس، و30 بستاشيا، و20 تفلة خضراء، و20 اكاليفا مطبق بحديقه ميدان الفسحة.



وفى سياق متصل تم رى ونظافة وتسميد وقص مسطحات مصطفى كامل، وتقليم نخيل البردتشرديا،بحديقة بسكو مصر، وقص وتهذيب أشجار الفيكس امام مجمع المدارس بسيدى بشر ونقطة محمد فريد، ويأتى ذلك فى إطار تكليفات، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالاهتمام برعاية المسطحات الخضراء والارتقاء بالمستوى الجمالى والحضارى، بنطاق أحياء ومراكز الإسكندرية.



أعمال زراعة الأشجار



تطوير ميدان بحي المنتزة اول



زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة



