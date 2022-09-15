رئيس مياه القناة يتفقد مواقع العمل بمحافظة الإسماعيلية

كتب أحمد حسن

أجرى اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، جولة على العديد من مواقع العمل والمحطات للاطمئنان على سير العمل وتذليل اية عقبات فى مجال العمل.

وشملت الزيارة تفقد محطة رفع صرف صحى أبو عطوة الرئيسية بمحافظة الاسماعيلية والتى تبلغ طاقتها التصميمية ٢٠٠ ألف م3/ يوم لخدمة مدينة الإسماعيلية بالكامل والاطمئنان على عمل المحطة بكامل طاقتها وبالكفاءة المطلوبة .

وفى سياق متصل، أشار رئيس الشركة إلى التطهير المستمر لبيارات الطلمبات بالمحطة وازالة الرواسب العالقة بها للحفاظ على عمل الطلمبات بكامل طاقتها وبكفاءة عالية.

كما شملت الجولة تفقد مقر الحملة الميكانيكية الخاصة بالشركة لمتابعة حالة السيارات والمعدات بها للاطمئنان على جاهزيتها للعمل بكامل كفاءتها ، مؤكدا على إجراء كافة عمليات الصيانة الدورية، وذلك لضمان كفاءتها واستدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى ضمن خطة الشركة والإجراءات المتخذة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة أى مشاكل متوقعة من أجل تقديم أفضل الخدمات لمواطني محافظات القناة.