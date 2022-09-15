رئيس مدينة الزينية بالأقصر يعلن استئناف أعمال توصيلات الصرف الصحى بقرية الصعايدة

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن العقيد أحمد الهوارى، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه تقرر استئناف أعمال توصيلات الصرف الصحي بقرية الصعايدة، وتجفيف وحفر وتوصيل شبكات إنحدار بطول 2 كم، ثم الزينية قبلي توصيلات 2 كم شبكات، وذلك إعتباراً من بداية الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه تم تسليم أرض المكتب النموذجي للبريد بميدان الصيادين بمدينة الزينية لمقاول التنفيذ للبدء في الإنشاء، وذلك بعدما استقبلت المدينة لجنة من التخطيط العمراني للمحافظة والإدارة الهندسية ورؤساء القرى، بشأن الأحوزة العمرانية والكتل السكانية ووضع تصور جديد لمركز ومدينة الزينية، وتخطيط المشروعات الجديدة محور شمال الأقصر - المنطقة اللوجيستية للتموين - مشروع الإنتاج الحيواني.

وأوضح العقيد أحمد الهوارى، أنه فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالتصدى للتعديات على أراضي أملاك الدولة، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر بتنفيذ أعمال إزالات لعدد من قرارات نزع الملكية بنطاق الزينية، وذلك تزامناً مع إجراءات هيئة المساحة بالأقصر لسرعة الإنجاز وبالتراضي التام من المواطنين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بتشكيل لجنة ضمت رئيس القرية وسكرتير القرية والقسم الفني للمرور على المحلات والورش، وتم تحرير 8 محاضر نظافة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الزينية بتنفيذ قرار إزالة فى المهد عبارة عن تعدي على أرض أملاك الدولة على مساحة 120 متر، حيث أنه تتم المتابعة الدورية لسير أعمال تمهيد الطرق الرئيسية لقرية الزينية بحري والصعايدة طريق طراد النيل الأقصر العشي لتسهل حركة سير المارة.



جانب من توصيلات الصرف الصحي بقرية الصعايدة



لقاء رئيس المدينة مع لجنة التخطيط بالمحافظة