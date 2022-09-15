رئيس مدينة إسنا يتلقى ويبحث مشكلات وشكاوى المواطنين فى اللقاء الأسبوعى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، عقد اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لمناقشة وحل شكاوى المواطنين، وذلك بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز ومديري الإدارات بالمديريات ورؤساء القري، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي.

وخلال اللقاء الأسبوعى استمع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، إلى شكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها، وشدد على سرعة تلبية كافة طلبات المواطنين وفقا للقانون، وكذلك على حرص جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث المشاكل المقدمة من المواطنين وحلها بكل شفافية، يذكر أنه تقرر عقد اللقاء الاسبوعي للمواطنين كل أربعاء من كل أسبوع الساعة 12 ظهرا .

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



تلقى ويبحث مشكلات وشكاوى المواطنين فى اللقاء الأسبوعى



جانب من بحث ومناقشة مشكلات المواطنين بالأقصر