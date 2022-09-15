رئيس مجلس السيادة بالسودان يوجه بتعزيز علاقات بلاده الخارجية

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وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتعزيز علاقات السودان الخارجية والعمل على خدمة البلاد ورعاية مصالحها العليا.



جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم مجموعة من سفراء السودان المرشحين للعمل في عدد من الدول.



وأكد البرهان اهتمامه بالعمل الذي تقوم به وزارة الخارجية وتعهد بإصحاح الوضع المالي للوزارة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة.



وقال السفير عمر صديق - في تصريح عقب اللقاء - إن رئيس مجلس السيادة استعرض أيضا تطورات الأوضاع السياسية الداخلية وجهود تنمية وتطوير العلاقات الخارجية ، مبينا أن السفراء المرشحون أكدوا التزامهم بتقوية علاقات السودان الخارجية والتزامهم بمنهاج عمل الوزارة.



وتقدم السفراء المرشحون بالشكر لرئيس مجلس السيادة على ثقته فيهم ومتابعته بصورة لصيقة لعمل وزارة الخارجية في إطار اهتمامه بتقوية العلاقات الخارجية للسودان.