رئيس جامعة بنى سويف: الحصول على 6 مشروعات بحثية تنافسية فى مجال بحوث المياه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، فوز 6 فرق بحثية بعدد 6 مشروعات تنافسية ممولة من مركز تميز المياه بالإسكندرية، حيث تصدرت الجامعة قائمة الجامعات الفائزة وكانت أول جامعة تتعاقد لتنفيذ المشروعات من الجامعات المصرية الشريكة فى المشروع والتى ضمت بنى سويف وأسوان، واسكندرية، والزقازيق، وعين شمس.

وأكد الدكتور أحمد فرغلى ممثل الجامعة بالمشروع، أنه تم تحكيم المشروعات دوليًا على أسس تنافسية وبمعايير تضمن الشفافية وجاءت نتائج التحكيم بفوز 6 فرق بحثية يمثلها الباحث الرئيس، الدكتور حماده محمود، والدكتورة رحاب محمود، والدكتور محمود عبد الواحد، والدكتور حسن محمد حسن، والدكتورة أسماء محمد، والدكتور محمد كردي.

وأشارت الدكتورة سماء الدق مدير مكتب تصنيف الجامعة ومسؤولة الاستدامة بالمشروع إلى أن دور جامعة بنى سويف يأتى رائدا فى البحث العلمى فى جميع المجالات وبصفة خاصة فى المياه وتشجع إدارة الجامعة بقيادة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة جميع الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس على إجراء البحوث التطبيقية لحل المشاكل القومية.