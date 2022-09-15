رئيس جامعة أسيوط يُعلن أعداد الطلاب المتوقع قبولهم بالمدينة الجامعية

أسيوط -هيثم البدرى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم ،بعمل رئيس جامعة أسيوط عن زيادة أعداد الطلبة ،والطالبات المتوقع قبولهم بالمدينة الجامعية للعام الجامعى الجديد 2022 / 2023 ،وذلك وفق شروط ومعايير القبول الجديدة التى تم تغييرها لهذا العام والمعلن عنها على موقع الجامعة من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية فى تسكين المدن الجامعية ،وزيادة أعداد المستفيدين من فرصة الإقامة بالمدن الجامعية .

وكشف رئيس جامعة أسيوط، أن أعداد الزيادة فى الطلاب المقبولين حتى الآن يقدر بنحو 1.946 طالب وطالبة من بين الطلاب الجدد والقدامى حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب الذى تم قبولهم وفق الشروط المعلنة سابقاً 2137 طالب تم زيادته ليصل إلى 2501 طالب ، أما الطالبات فتم قبول 5622 طالبة وفق الشروط السابقة ومن المتوقع زيادة أعدادهن لتصل إلى 7204 طالبة .

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن إجمالى عدد المتقدمين للمدينة الجامعية بلغ حتى الآن 13.998 طالب وطالبة وهو ما تضمن تقديم 5585 طالب منهم 1934 طالب من الطلاب الجدد و3651 طالب من القدامى ، كما بلغ عدد المتقدمات للإقامة بالمدينة الجامعية 8413 طالبة تضمن تقدم 2299 طالبة من الجدد و6114 طالبة من القدامى .



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