رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز تسويق الخدمات الجامعية.. صور

تفقد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط ، مركز تسويق الخدمات الجامعية لمتابعة تقديم الطلاب للجامعة الأهلية ومتابعة تقديم الطلاب المقبولين للدراسة بأحد كليات جامعة أسيوط الأهلية .

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تيسير كافة خطوات التقدم ،وإجراءات قيد الطلاب المقبولين للدراسة بكليات جامعة أسيوط الأهلية ، وهو ما تضمن تخصيص مكتب تسويق الخدمات الجامعية بالمبنى الإدارى لجامعة أسيوط، ليكون مقراً لاستقبال طلاب الجامعة الأهلية، وأولياء أمورهم وانتهاء الإجراءات المطلوبة منهم دون الحاجة لتوجههم إلى مقر الجامعة بمدينة أسيوط الجديدة .

ووجه الدكتور أحمد المنشاوى، كافة الطلاب المقبولين بسرعة التوجه إلى مركز تسويق الخدمات الجامعية لإنهاء إجراءات قيدهم ،ودفع الرسوم الدراسية ، مؤكداً على بدء الدراسة بجامعة أسيوط، والجامعة الأهلية وفق الموعد الرسمى المحدد لها ، والمقرر له أول أكتوبر القادم.

ورداً على مطالب بعض الطلاب ، وأولياء الأمور بشأن تخصيص فرص لإقامة طلاب الجامعة الأهلية أشار رئيس جامعة أسيوط أنه جارى دراسة الأمر، وإتخاذ ما يلزم لصالح الطلاب ،وما يضمن التيسير عليهم .