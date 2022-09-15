رئيس الوزراء يُتابع مشروعات التطوير بـ"القاهرة"

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة موقف عدد من مشروعات التطوير بمحافظة القاهرة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة لاستكمال تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير منطقة سور مجرى العيون والمناطق المحيطة بها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، والمتضمنة العمل على تطوير ورفع كفاءة المناطق غير المخططة، وكذا إعادة الوجه الحضاري للعاصمة "القاهرة"، وظهورها فى أبهي صورة لها بما يعكس إرثها التاريخي والثقافي.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال، جهود التعامل مع مختلف المناطق غير المخططة داخل المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف القضاء على المناطق العشوائية وإزالتها، وذلك سعياً لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ موقف الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، وكذا موقف تسكين المستحقين، أوتعويضهم، منوها إلى ما يتم من أعمال تطوير للمنطقة المحيطة بشارع سور مجرى العيون، والتى تتضمن مناطق عين الصيرة، ومساكن أبو السعود، وجمعية الطفولة السعيدة، والمنطقة المحيطة بمستشفى 57357، مشيرا إلى مراحل أعمال التطوير بتلك المناطق، وما تم إنجازه منها.