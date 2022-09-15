اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:46 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة
كتب: محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية، في حفل تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية، التابعة لمجمع كنائس النعمة الأول، أحد مذاهب الطائفة الإنجيلية بمصر، وذلك بحضور القس جمال عبد المسيح، رئيس مجمع كنائس النعمة الأول بمصر، والدكتور القس أشرف وسيلي، رئيس كلية كورنرستون، والدكتور باسم صبحي، المدير الأكاديمي للكلية، والقس عادل زخاري، المدير الإداري للكلية، كما شارك بالحضور الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، والقس عادل جادالله، عضو المجلس الإنجيلي العام. 
 
وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة إلى جميع الخريجين الجدد، متمنيًا للجميع كل التوفيق في خدمة الكنيسة والمجتمع المصري، وقال رئيس الإنجيلية: "التعليم اللاهوتي هو مستقبل الكنيسة، ونحتاج إلى تعليم لاهوتي قادر على تحرير العقول من القيود، والتحليل والتشخيص العميق، القادر على تمكين الشباب والقادة من الخدمة الحقيقية للكنيسة والمجتمع المؤسسة على كلمة الله". 
 
يذكر أن كلية كورنر ستون تسعى لإعداد وتدريب القيادات الكنسية، وتأهيلهم لفهم وتوصيل رسالة الإنجيل، من خلال تزويدهم بمهارات الخدمة والقيادة المسيحية، ولتخريج دفعات من الرعاة المؤهلين للعمل بالكنيسة المحلية، وإعداد قادة مؤهلين ومدربين لمجالات الخدمة المختلفة. 
 
 
 
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جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
 
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جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
 
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جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
 
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جانب من احتفالية تخرج دفعة جديدة من كلية كورنرستون للعلوم اللاهوتية
 

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

كليه كورنرستون

الكنيسه الانجيليه



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