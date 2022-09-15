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رئيس الخزانة العامة: عملة الـ2 جنيه المعدنية ما زالت فى مرحلة دراسة التصميمات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 08:10 م
رئيس الخزانة العامة: عملة الـ2 جنيه المعدنية ما زالت فى مرحلة دراسة التصميمات سك العملة
كتب أحمد عرفة

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قال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، إن الشركة التي يتم تدشينها في مصر بالتعاون مع بريطانيا يتم السعي لها منذ عامين، من أجل أن يكون هناك صناعة للعملة في مصر لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه بدل ما نستورد خامات لسك العملة المصرية، نستخدم التكنولوجيا الأجنبية وتكون شريكة معانا، ونصدر العملات لدول عربية وافريقيا وهذا سيكون أول مصنع موجود في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ، أنه لأول اخرج إنجلترا من بلادها لعمل مصنع عملات في الخارج.

وبشأن إصدار العملة المعدنية لـ2 جنيه، قال رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ،  إنه ما زال في مرحلة دراسة التصميمات حتى يكون في نفس جودة عملة الجنيه والنصف الجنيه المتميزة لمصر والتي تضاهى العملات المعدنية العالمية.


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