رئيسة المفوضية الأوروبية: مثول بوتين أمام "الجنائية الدولية" أمر ممكن

وكالات

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إلى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي، على خلفية "جرائم حرب" يزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية.

وقالت أورسولا فون دير لايين للقناة التلفزيونية التابعة لصحيفة "بيلد" إنه "ينبغي أن يخسر بوتين هذه الحرب، ويحاسب على أفعاله، إنه أمر مهم بالنسبة إلي".

واعتبرت أن ملاحقة الرئيس الروسي يوماً ما أمام المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "ممكن"، مضيفة: "في نهاية المطاف، بوتين مسؤول عن جرائم الحرب" في أوكرانيا، وهو ما تنفي روسيا ارتكابه.