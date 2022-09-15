اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 سبتمبر 2022 10:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيسة المفوضية الأوروبية: مثول بوتين أمام "الجنائية الدولية" أمر ممكن

الخميس، 15 سبتمبر 2022 09:35 م
رئيسة المفوضية الأوروبية: مثول بوتين أمام "الجنائية الدولية" أمر ممكن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس إلى مثول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام القضاء الدولي، على خلفية "جرائم حرب" يزعم أن الجيش الروسي ارتكبها في أوكرانيا، وذلك في مقابلة مع وسيلة إعلام ألمانية.
 
وقالت أورسولا فون دير لايين للقناة التلفزيونية التابعة لصحيفة "بيلد" إنه "ينبغي أن يخسر بوتين هذه الحرب، ويحاسب على أفعاله، إنه أمر مهم بالنسبة إلي".
 
واعتبرت أن ملاحقة الرئيس الروسي يوماً ما أمام المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "ممكن"، مضيفة: "في نهاية المطاف، بوتين مسؤول عن جرائم الحرب" في أوكرانيا، وهو ما تنفي روسيا ارتكابه.

المفوضية الأوروبية

أورسولا فون دير لاين

فلاديمير بوتين

روسيا

المحكمة الجنائية الدولية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة