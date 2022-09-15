حياة كريمة.. تنظيم 45 ندوة توعية لـ2185 سيدة فى قرى المبادرة الرئاسية بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تابع أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد 45 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى ، من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى ورفع الوعى المجتمعى والثقافى للأهالى داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبها أكدت هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان بأن جلسات الدوار استهدفت توعية عدد 2185 من السيدات والرجال داخل عدد 15 من قرى مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وذلك بمشاركة نخبة من علماء ومشايخ مديرية الأوقاف ، وبتنسيق وتجهيز من رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى.

وأوضحت، بأن جلسات الدوار تناولت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية والتباعد بين الولادات ، علاوة على موضوع زواج القاصرات وختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء.

وعلى جانب أخر استكملت المبادرة القومية " لتسكنوا إليها" فعالياتها تحت رعاية محافظ أسوان من خلال تنظيم ندوة للتوعية المجتمعية بقرية غرب أسوان شارك فيها علماء الأزهر الشريف والأوقاف ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ووحدات السكان وحياة كريمة وتكافؤ الفرص بالمحافظة ، علاوة على عدد من ممثلى الجهات المعنية.

وتناولت الندوة مناقشة موضوعات الغلاء في المهور وتكاليف الزواج ، بجانب موضوعات الطلاق وأسبابه وأثاره الاجتماعية المترتبة ، فضلاً عن شرح مقومات وأساليب بناء الأسرة السليمة.