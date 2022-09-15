حياة كريمة تطور قرى المنيا.. صرف صحى ومراكز شباب أبرز المشروعات (صور)

المنيا - حسن عبد الغفار

بعد سنوات من الصبر على نقص الخدمات داخل القرى الأكثر احتياجا، عادت الحياة الكريمة من جديد مع المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى، التى تحول القرى داخل محافظة المنيا إلى قرى نموذجية تلبى احتياجات الأهالى بداخل تلك القرى، من كافة الخدمات وتنفيذا لمطالب الأهالى التى سجلوها خلال اللقاءات المجتمعية.

وتجوب مبادرة حياة كريمة قرى المنيا جنوبا وشمالا لنشاهد المشروعات التى ساهمت فى تطوير تلك القرى، وفى مقدمتها قرية المعصرة التى شهدت إطلاق الإنترنت فائق السرعة بالإضافة إلى مكتب البريد وخدمات الصرف الصحى وتوسعة المدارس والغاز الطبيعى ومركز الشباب ومجمعات الخدمات البيطرية والزراعية والخدمات العامة لتتحول تلك القرية إلى قرية نموذجية، وليست المعصرة وحدها بل ايضا قرية اتليدم بابو قرقاص واحدة من القرى النموذحية مع حياة كريمة.

وقال محمد ابراهيم احد شباب القرية، ان مبادرة حياة كريمة ساهمت فى تحويل القرية إلى واحدة من القرى النموذجية التى تحظى بالخدمات، بعد أن كانت تعانى من نقص لتلك الخدمات لسنوات، ولم تلقى طلباتنا قبول فى الماضى، أما الأن ومع مبادرة حياة كريمة والتى شملت الوحدة المحلية كلها تحولت إلى قرية بها خدمات كثيرة مع المشروعات الجارية .

واضاف أن المشروعات الجارية تتم فى أكثر من قطاع فى وقت واحد، قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتعليم والطرق والشباب والرياضة وغيرها من المشروعات التى تلمس احتياج المواطنين وكانت بالنسبة لنا مجرد حلم لم نكن نتوقع تحقيقه فى يوم ما.

فيما قال احمد ابو مازن على أحد اهالى ابوقرقاص أننا الأن شاهد كم كبير من المشروعات الجارية، التى تساهظ فى توفير الخدمات لاهالى القرية داخل اطار القرية مما يعمل على توفير الوقت والجهد والمال هاصة كبار السن والسيدات.

ولفت إلى ان من بين تلك المشروعات الجارية داخل الوحدة المحلية لقرية اتليدم مشروعات الصرف الصحى بمختلف القرى التابعة للوحدة المحلية ومنها مشروع الصرف الصحي لقرية اتليدم ومشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة السرو ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة مكين ومشروع الصرف الصحي لقرية ساقية موسى.

فيما أشار حمدى على احد اهالى ابوقرقاص، إلى وجود مشروعات متنوعة فى القرية، ليست فقط قطاع المياه والصرف الصحى فحسب بل فى مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصحة، لافتا أنه يجرى انشاء مشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية اتليدم والوحدة الصحية بقرية سفاي والوحدة الصحية بقرية نزلة حرز و الوحدة الصحية بقرية ساقية موسي.

وقال ايضا هناك مشروع هام يجرى داخل القرية ويعمل على خدمة المزارعين بشكل كبير وسوف يعمل على توفير الكثير من الوقت والجهد للتنقل لتلقى الخدمة من القرى المجاورة وهو مشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم.

أما بدوى توفيق احد الاهالى قال انظر الى المشروعات، هى متنوعه وجميعها يخدم الاهالى ولاسيما الشباب وعلى راس تلك المشروعات مركز شباب اتليدم ورفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب، كذلك يعد مشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم واحد من المشروعات الهامة ايضا اضافة الى مشروع إنشاء مركز الأسرة بقرية اتليدم.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، إن مشروعات حياة كريمة بمحافظة المنيا، تشمل 192 قرية و757 تابع لها بتكلفة حوالى 23 مليار جنية، فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة.

ولفت إلى أن المشروعات تجرى فى 19 قطاع خدمى، وهناك توجيهات بالمتابعة المستمرة وتذليل كافة العقبات امام المشروعات وتنفيذ تلك المشروعات بجودة عالية، والعمل على تسليم المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة.



المشروعات



تطوير القرى الاكثر احتياجا بالمنيا



جانب من المشروعات



حياة كريمة فى المنيا



حياة كريمة



مشروعات جديدة بالمنيا



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (2)