حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان المحطة بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين بالطريق العام وميدان المحطة.

كانت الجهات التنفيذية قد قامت خلال الفترة الماضية برفع إشغالات الباعة الجائلين بميدان المحطة لاستكمال تطويره، إلا أن الباعة افترشوا المنطقة مرة أخرى.

وتم توجيه حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطة المرافق أسفرت عن إزالة جميع إشغالات ومعوقات الطريق وفض الميدان من كل صور الإشغالات والتعديات من الباعة الجائلين.

كما تم رفع إشغالات وتعديات أصحاب المحلات والمتعدين على حرم الطريق والأرصفة، وتم فتح الشارع، ومصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.