اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 01:06 م
أكرم القصاص
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حملات تشجير بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة ضمن زراعة 100 مليون شجرة

الخميس، 15 سبتمبر 2022 12:25 م
حملات تشجير بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة ضمن زراعة 100 مليون شجرة حملات تشجير بمنطقة الوليدية
أسيوط - فريق المحافظات

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ حملات تشجير ونظافة وتوعية بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة بحى شرق ضمن فعاليات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار الجهود المصرية فى ملف تغير المناخ بالتزامن مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "Cop 27" تنفيذًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية واستراتيجية مصر 2030 لافتًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بهذا الملف الهام وهو ما يظهر جليًا فى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانيات وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين. 

وقامت إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالاشتراك مع إدارة شئون البيئة ورئاسة حى شرق وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية العاملة بمنظومة النظافة بتنفيذ حملة نظافة وتشجير وتوعية بمنطقة الوليدية وقناطر أسيوط الجديدة بحى شرق أسيوط تحت شعار "أسيوط نظيفة وخضراء" ضمن مع المبادرات الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة " و"اتحضر للأخضر" وذلك بحضور محمود ياسين رئيس حى شرق ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعنتر محمود وكيل إدارة شئون البيئة بالمحافظة وطاهر إسماعيل مسؤل جهاز النظافة ومسؤولى الجمعيات المشاركة. 

وأوضح المهندس رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إنه تم خلال الحملة تكثيف أعمال النظافة والكنس بواسطة العمال ومعدات الكنس الآلى ورفع الأتربة الموجودة بجوار وأعلى الأرصفة والجزر ورفع المخلفات الصلبة من نقاط التجميع بالإضافة إلى زراعة عدد كبير من الأشجار المثمرة بأنواعها المختلفة (توت، ليمون، جوافة) بالمدخل الغربى لقناطر أسيوط الجديدة فضلًا عن تنظيم لقاءات توعية مع المواطنين وأصحاب المحال التجارية لحثهم بأهمية النظافة والتخلص السليم من المخلفات ووضح صندوق قمامة لتجميع المخلفات وزراعة شجرة أمام كل محل مضيفًا إنه سيتم استكمال تنفيذ تلك الحملات لنظافة وتجميل وزراعة طريق مسار العائلة المقدسة من حى الأربعين بحر غرب أسيوط إلى قرية ودير درنكة فضلًا عن ميدان ومدخل محور الهضبة قبلى منطقة المعلمين وذلك حرصًا على توفير بيئة نظيفة للمواطن الاسيوطى ونشر الوعى البيئى بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من التغيرات المناخية وزراعة الأشجار ورعايتها لخلق رئه خضراء بالشارع الأسيوطي. 

 

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (2)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (2)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (3)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (3)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (4)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (4)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (5)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (5)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (6)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (6)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (7)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (7)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (8)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (8)

حملات تشجير بمنطقة الوليدية (9)
حملات تشجير بمنطقة الوليدية (9)
 

 


حملات تشجير ونظافة

منطقة الوليدية

قناطر أسيوط الجديدة

حي شرق

مبادرة زراعة 100 مليون شجرة



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