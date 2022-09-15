حجز دعوى تجميد تراخيص شركتى دواء لقيامهما بفصل موظفين للتقرير

قررت الدائرة السابعة لمفوضى مجلس الدولة، حجز دعوى تطالب بإلغاء ترخيص شركتى دواء أجنبيتان، لانتهاكهما قرار وزير الصحة وهيئة الدواء الذى ينص على حماية العمال من الفصل للتقرير، لإيداع تقرير بالرأى القانوني في الدعوى المنظورة، وتطالب بتجميد وإيقاف ترخيص المصنع الدوائي لشركتين وفق نص المادة الخامسة والسادسة من قرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021، وإلغاء عمليات استحواذ الشركتين على مصانع وشركات الأدوية المصرية.
حجز دعوى تجميد تراخيص شركتى دواء لقيامهما بفصل موظفين للتقريرالخميس، 15 سبتمبر 2022 12:40 م
أرشيفية - مجلس الدولة
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