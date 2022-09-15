اليوم السابع
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حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:19 م
حبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بطنطا 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أمرت نيابة نيابة مركز طنطا بحبس 6 متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل منزلهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في إلقاء القبض على المتهمين لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم.
 
وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام  المتهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم الكائن بدائرة مركز شرطة طنطا.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر على حفرة بعمق 17 مترا مبطنة بالصاج من الداخل وبها سلم حديدي، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر، ومجموعة من كسر الفخار وأجزاء من الأحجار غير منتظمة الأشكال والأحجام يشتبه فى كونها أثرية.
 
وتم تحريز المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


تنقيب عن الآثار

طنطا

اخبار الحوادث

شرطة السياحة والآثار



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