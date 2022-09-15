اليوم السابع
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الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:41 م
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حبس المتهمين بسرقة بوابات المقابر بالسنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الخميس، 15 سبتمبر 2022 02:10 م
حبس المتهمين بسرقة بوابات المقابر بالسنطة 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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أمرت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، بحبس 3 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم سرقة بوابات المقابر 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
كان ضباط مباحث مركز السنطة برئاسة المقدم احمد رمزي رئيس المباحث تحت اشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية قد تمكنوا من تحديد هوية المتهمين من بينهم مسجلين جنائيا بعد أن قاموا بسرقة بوابات المقابر.
 
كانت بلاغات قد تعددت أمام اللواء محمد عمار مدير امن الغربية بسرقة بوابات المقابر بمركز السنطة، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات تلك الوقائع وتمكن ضباط المباحث من تحديد المتهمين والقاء القبض عليهم واعترفوا بسرقة 11 بوابة مقابر، تم تحرير محضر وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

سرقة ابواب المقابر

اخبار الحوادث



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